Если температура не падает ниже нуля, это уже нельзя считать зимой.

Климатическая зима в Украине не исчезла, но из года в год становится все короче. Об этом в интервью "Главкому" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух.

Она отметила, что климатическая зима - это период, когда средняя суточная температура держится ниже нуля. В прошлом году в Киеве было два отдельных периода с минусовыми температурами - с 19 ноября по середину декабря, а затем еще почти три недели в январе.

"Этой зимой в Киеве были периоды, когда температура опускалась ниже нуля, хотя и были они кратковременными. Так что климатическая зима, хоть и не длительная, но у нас была в последние годы. А вот то, что она из года в год сокращается - да, это как раз следствие тех глобальных изменений климата, которые наблюдаются на нашей планете", - говорит Балабух.

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По словам метеоролога, свою роль в этом играют не только парниковые газы, но и определенные астрономические факторы. Например, сейчас солнечная активность находится на своем пике.

"В годы солнечной активности температура воздуха на Земле всегда несколько выше", - пояснила Балабух.

Вместе с тем она признала, что экономическая активность человека значительно усилила эффект от природных циклов, влияющих на климат.

Изменения климата: последние новости

Как писал УНИАН, из-за глобального потепления Украина постепенно теряет малые реки, а большие находятся в состоянии "маловодности". Также постепенно исчезают болота, которые тысячи лет служили естественным источником питания для многих рек. Отсутствие снежного покрова зимой, который по весне наполнял водоемы, усугубляет проблему.

Также мы рассказывали, что из-за изменения климата уже вскоре Украина сможет выращивать тропические фрукты. А зерновые культуры можно будет сажать трижды в год, а не дважды, как сейчас.

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