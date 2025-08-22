Певец скончался на 79-м году жизни.

Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов, родом из Украины и известный своей принципиальной позицией против России. О смерти артиста сообщили росСМИ.

Советский, беларуский и российский эстрадный певец скончался на 79-м году жизни. Последние годы он жил в Италии, где боролся с тяжелой болезнью - раком легких. Болезнь дала метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад его прооперировали.

По некоторым данным, Евдокимов скончался утром 22 августа в минской больнице. До последнего артист пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными.

По информации СМИ, артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя, но много курил, что негативно сказывалось на его здоровье и голосе.

Сообщается, что, скорее всего, похороны и прощание пройдут в Минске. Там у певца живет дочь.

Ярослав Евдокимов: позиция по войне в Украине

Известно, что артист давно не появлялся в РФ, поскольку открыто осудил войну и дистанцировался от страны.

В 2017 году Евдокимов публично обвинил российские власти в развязывании войны в Украине:

"Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни.... За что?... Что, им Донбасс нужен? Крым нужен?".

