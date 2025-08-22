Кроме того, международные организации фиксируют процессы вербовки в других странах континента.

Правительство Южной Африки начало расследование после сообщений о кампании российских компаний, которые вербуют местных женщин якобы для работы в промышленных зонах. Существуют опасения, что значительная часть из них на самом деле привлекается к производству военных дронов для войны против Украины, пишет Bloomberg.

Ключевую роль в этом играет Специальная экономическая зона "Алабуга" в Татарстане - один из центров производства беспилотников Shahed-136. По данным Института науки и международной безопасности, африканских женщин заманивают под видом трудоустройства в сфере строительства и обслуживания, а затем переводят на производственные линии дронов.

"Мы подсчитали, что примерно 90% женщин, которые едут в Алабугу, попадают в программу использования дронов", - заявил исследователь Спенсер Фарагассо. "Они создают оружие и находятся под прицелом, потому что становятся частью войны".

Местные структуры, в частности Женский бизнес-альянс, подписали соглашения на поставку тысяч работниц в Россию. Организация отрицает, что женщины будут работать в опасных условиях, однако правительство ЮАР официально подтвердило начало проверки.

По информации Bloomberg, вербовщики посещали даже школы в Йоханнесбурге, предлагая девушкам бесплатные билеты и перспективу собственного жилья в России. Подобные мероприятия проходили и в соседних странах - Ботсване и Лесото.

Завод в Алабуге - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия наладила производство "Шахедов" в специальной экономической зоне Алабуга, расположенной более чем в 965 км к востоку от Москвы. Иран дал разрешение России на их производство в рамках соглашения на сумму в 1,75 млрд долларов, которое было заключено в начале 2023 года.

В то же время Тегеран начал разочаровываться в Москве, поскольку почти 90% производства Shahed расположено на территории России. Более того, страна-агрессор начала производить более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.

