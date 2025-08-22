Рэпера снял на видео прохожий.

Американский рэпер Lil Nas X попал в больницу после того, как его заметили почти голым на одной из главных улиц Лос-Анджелеса.

Как передает TMZ, инцидент произошел рано утром в четверг на Ventura Blvd, где артист прогуливался только в нижнем белье и ковбойских сапогах. Прохожий снял видео, на котором Nas двигался посреди дороги, указывал пальцем на камеру и говорил что-то о вечеринке. В одном из моментов он даже надел на голову оранжевый дорожный конус.

Местные жители, заметив необычное поведение, сообщили в полицию. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили рэпера посреди дороги. При попытке задержания Nas оказал сопротивление, после чего его скрутили в наручники и вызвали скорую. По предварительной информации, причиной госпитализации могла стать передозировка.

Правоохранители сообщают, что рэпер может быть обвинен в нарушении общественного порядка. Сейчас он находится под медицинским наблюдением в больнице.

Что известно о рэпере

26-летний певец и автор песен получил известность благодаря хитам, сочетающим элементы хип-хопа, кантри и попа.

Его дебютный сингл "Old Town Road" стал глобальным феноменом, а последующие релизы закрепили его статус в музыкальной индустрии.

Песня "Industry Baby" имеет на Spotify более 2.2 миллиарда прослушиваний, а "Montero" (Call Me by Your Name) - более 2.1 миллиарда.

