Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво признался, что до сих пор учит украинский язык.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткий ролик, в котором можно увидеть фрагмент такого обучения. В частности, телеведущему перечисляют слова на английском, а он должен переводить их на украинский. Трудности у него возникли только со словами "кровать" и "зеркало":

"До сих пор учу украинский язык. Не все сразу удается, но я шаг за шагом совершенствую свои знания. Спасибо за поддержку".

В комментариях восхищаются его настойчивостью, а также предлагают другие слова для перевода:

"Эктор, вы невероятный украинец, который любит и уважает страну, которая его приняла".

"Супер, а я с вами могу учить английский".

"Вы молодец. Я всю жизнь живу в Украине и тоже до сих пор учу родной язык".

"Вы чрезвычайно сильный человек. Вдохновляете на плодотворную работу".

"Молодец. Позитивное такое видео, улыбнулась".

Чем известен Эктор Хименес-Браво

Как известно, Эктор родился в городе Букараманга, Колумбия. В 1991 году окончил Кулинарную академию Боготы, после чего работал в престижных отелях своей страны.

В 1999 году переехал в США, где стал самым молодым шеф-поваром Hilton Boston Back Bay. Позже работал в Канаде, России, на Мальдивах и в других странах.

В Украине Эктор поселился в 2009 году. С 2011 года стал судьей "МастерШеф Украина", где получил известность благодаря харизме и профессионализму. В 2021 году получил украинское гражданство.

Весной этого года Эктор Хименес-Браво заявил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

