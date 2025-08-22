Украинские банки за первое полугодие 2025 года заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн - или 22% прибыли.
Как сообщает платформа Опендатабот, это почти тот же результат, что и в прошлом году.
"После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн. Впрочем, не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия: 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране убыточен", - говорится в сообщении.
При этом даже те, кто в плюсе, не всегда показывают рост: только более трети прибыльных банков улучшили показатели. Лидер по динамике - "Метабанк", который вырос в 118 раз. Стабильный прирост у "Приватбанка": +14%.
Топ-10 крупнейших банков остался неизменным:
- "ПриватБанк";
- "Ощадбанк";
- "Райффайзен Банк";
- "Укрэксимбанк";
- "ПУМБ";
- "УкрСиббанк";
- "ОТП Банк";
- "Креди Агриколь банк";
- "Универсал банк";
- "Укргазбанк".
Вместе они сгенерировали 68,05 млрд грн - 87% прибыли всего сектора. Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на "ПриватБанк": 34,88 млрд грн прибыли и 11,09 млрд грн налогов. Среди госбанков в минусе только "Первый инвестиционный" (-29,43 млн грн). "Мотор-банк", наоборот, в этом году вышел из минуса впервые за долгое время. В целом прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - преимущественно, за счет лидера.
У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть - до 16,57 млрд грн. Лидером остается "Райффайзен": +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.
Банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд грн. "ПУМБ" остается первым с 3,57 млрд грн - это -7% к прошлому году. Вместе с "Универсал банком" ("Монобанк") они получили 59% прибыли группы. Более четверти частных банков страны закрыли первое полугодие 2025 года с убытками.
"Стоит отметить, что два банка изменили свои названия: "Кредит Европа банк" стал "Нексент банк", а Банк инвестиций и сбережений - "Бизбанком", - добавили в Опендатабот.
Украинские банки - другие новости
Правительство уменьшит долю государства в банковском секторе. Для этого готовятся к продаже акции двух крупных банков - "Сенс Банка" и "Укргазбанка", которые сейчас принадлежат государству, сообщили в Министерстве финансов.
В конце 2024 года НБУ оштрафовал три украинских банка за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, НБУ оштрафовал АО "Банк Альянс" на 15,05 миллиона гривен, АО КБ "ПриватБанк" - на 10 миллионов гривен, а АО "Асвио Банк" - на 2,4 миллиона гривен.