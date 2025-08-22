Вместе с наушниками гаджет весит 88 г, а одной зарядки хватит на месяц работы.

Бренд Honor выпустил в Китае необычный аксессуар – беспроводную мышку с отсеком для наушников. Она называется Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro и ориентирована на пользователей, ценящих минимализм.

Мышка используется по прямому назначению и одновременно служит зарядным кейсом для "вкладышей" внутри. Затычки прячутся прямо в основании корпуса, который защелкивается на магните. Вместе с наушниками гаджет весит 88 г.

Гарнитура оснащена системой активного шумоподавления и двойным динамическим драйвером. Компания обещает, что встроенной батареи емкостью 1 000 мАч хватит на месяц работы в "смешанном режиме".

Видео дня

Мышь поддерживает подключение по Bluetooth либо USB-C и совместима как с Windows, так и с macOS. При подключении к смартфону наушники сами переключаются в Bluetooth-режим, тогда как мышь продолжает функционировать через встроенный донгл.

На китайском сайте Honor наушники-мышка выставлены за 249 юаней (около 1500 грн). Выпустят ли такой аксессуар за пределами местного рынка, пока неизвестно, но появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Ранее в ассортименте Logitech появилась мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

Как УНИАН рассказывал, выпущенный в июле складной смартфон Honor Magic V5 установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый прочный шарнир.

Вас также могут заинтересовать новости: