Необычная новинка Honor: мышка со встроенными наушниками / фото Honor

Бренд Honor выпустил в Китае необычный аксессуар – беспроводную мышку с отсеком для наушников. Она называется Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro и ориентирована на пользователей, ценящих минимализм.

Мышка используется по прямому назначению и одновременно служит зарядным кейсом для "вкладышей" внутри. Затычки прячутся прямо в основании корпуса, который защелкивается на магните. Вместе с наушниками гаджет весит 88 г.

Гарнитура оснащена системой активного шумоподавления и двойным динамическим драйвером. Компания обещает, что встроенной батареи емкостью 1 000 мАч хватит на месяц работы в "смешанном режиме". 

Видео дня

Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro

Мышь поддерживает подключение по Bluetooth либо USB-C и совместима как с Windows, так и с macOS. При подключении к смартфону наушники сами переключаются в Bluetooth-режим, тогда как мышь продолжает функционировать через встроенный донгл.

На китайском сайте Honor наушники-мышка выставлены за 249 юаней (около 1500 грн). Выпустят ли такой аксессуар за пределами местного рынка, пока неизвестно, но появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro

Ранее в ассортименте Logitech появилась мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

Как УНИАН рассказывал, выпущенный в июле складной смартфон Honor Magic V5 установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый прочный шарнир.

Вас также могут заинтересовать новости: