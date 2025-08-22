Меньше всего желающих строить будущее - среди молодежи.

Почти 83% людей хотели бы строить свое будущее в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерива".

Еще 11% ответили на этот вопрос отрицательно. Доля желающих планировать будущее в Украине, по сравнению с 2022 годом, упала почти на 6%. В то же время этот показатель выше, чем в довоенные времена - в 2020 году таких было 70%.

Отмечается, что меньше всего желающих оставаться в Украине среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет - 71%. Зато среди людей старше 60 лет таких 91%. По регионам наибольшая доля желающих строить будущее в Украине среди западных регионов и центральных регионов - по 85%, а самая низкая - в южных (78%) и восточных (77%) областях.

На вопрос, какие чувства возникают у Вас, когда Вы думаете о будущем Украины, респонденты ответили:

надежда - 58%;

тревога - 43%;

оптимизм - 28%;

страх - 21%;

растерянность - 21%;

уверенность - 16%.

Об опросе

Опрос проводился методом face-to-face в период с 12 по 18 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 2002 украинца в возрасте от 18 лет на подконтрольных Украине территориях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Будущее Украины: важные новости

Ранее директор Института социологии НАН Украины, социолог Евгений Головаха рассказал, что сейчас социологам сложно прогнозировать, будут ли украинцы массово возвращаться домой. Ранее ожидалось, что в Украину вернется около трети беженцев.

Также, по его словам, пока нет серьезных оснований верить в то, что в ближайшее время военные действия могут остановиться. Таким основанием, по его мнению, может быть разрушение экономики России.

