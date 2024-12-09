В этом году она пришла на несколько дней раньше климатической нормы.

Киев посетила метеорологическая зима. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным климатологов, устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения произошел в Киеве 24 ноября. Это свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

Как отмечается, в этом году зима пришла в столицу на пять дней раньше климатической нормы.

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Ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

Погода в декабре - прогноз на месяц

В декабре в Украине сильных морозов не ожидается. Об этом заявила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она подчеркнула, что среднемесячные температуры последние несколько месяцев выше среднемесячной температуры климатической нормы.

По ее словам, в декабре прогнозируется температура "в пределах нормы", однако из-за большой территории Украины возможны повышения температуры, особенно в южных регионах во второй декаде месяца.

Птуха также сообщила, что вторая декада декабря будет отмечаться более активным поступлением атмосферных фронтов, которые будут чередоваться со спокойными периодами. Ожидается увеличение осадков и возможное усиление ветра.

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