Энди Хандер указал, что Москва нанесла ущерб имуществу более половины из примерно 600 членов палаты.

Российская Федерация 21 августа нанесла удар по американскому предприятию в Мукачево Закарпатской области. Это не первый случай, когда Москва бьет по бизнесу с иностранным капиталом на украинской территории.

Президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хандер в комментарии агентству Associated Press сообщил, что завод Flex – один из крупнейших американских инвестиционных проектов в Украине. При этом он указал, что в момент удара на территории предприятия находились 600 работников ночной смены.

"Послание ясно: Россия не ищет мира. Россия нападает на американский бизнес в Украине, унижая американский бизнес", - заявил Хандер.

По его словам, россияне своими ударами по территории Украины с момента начала полномасштабного вторжения нанесли ущерб имуществу более половины из примерно 600 членов палаты.

Удар России по Мукачево 21 августа - главные новости

В ночь на 21 августа российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области. В результате вражеской атаки пострадало одно из предприятий.

Изначально сообщалось, что пострадало много людей, раненых доставили в больницу Святого Мартина. Позже стало известно о 19 пострадавших.

Председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий рассказал, что две ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. Позже министр иностранных дел Андрей Сибига уточнил, что рооссийская ракета попала в американский завод по производству электроники.

