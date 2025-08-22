В Ассоциации экскурсоводов Италии призвали популярные достопримечательности изменить летние часы работы.

В итальянской столице Риме во вторник, 19 августа 2025 года, скончалась экскурсовод во время экскурсии по знаменитому Колизею – в это время температура в городе составляла +31°С.

Как пишет The Independent, 56-летняя Джованна Мария Джаммарино потеряла сознание в амфитеатре около 18:00, однако все попытки реанимировать женщину не увенчались успехом. Вероятной причиной смерти называют сердечный приступ.

На фоне этой трагедии в Италии снова поднялся вопрос об измении летних часов работы популярных достопримечательностей.

Отмечается, что еще в июне этого года Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов (WFTGA) предупредила: "Экстремальная жара больше не исключение. Это новая реальность, требующая внимания, адаптации и солидарности в нашей профессии".

Однако если в Греции этим летом даже ввели штрафы за работу на открытом в воздухе в жару и позакрывали популярные туристических достопримечательности днем, то, очевидно, в Италии не слишком прислушались к такому совету.

"Трагедия 19 августа в Колизее, когда 56-летняя гид Джованна Мария Джомарино скончалась во время своей смены из-за болезни, должна рассматриваться как недвусмысленное свидетельство крайне нестабильных условий, в которых ежедневно работают гиды в Италии", – заявили в Национальной ассоциации туристических гидов Италии (ANGT).

В ассоциации подчеркнули, что профессия гида требует "физической выносливости, абсолютной самоотдачи и высокого уровня культурной подготовки", но не имеет "адекватных" мер безопасности.

Также в ANGT заявляют, что решение Министерства туризма Италии позволить "любому человеку стать гидом и работать" в итальянских городах вынуждает профессиональных гидов работать во "все более ужасных условиях по более низким ценам". Это, по их словам, "убивает профессию гида".

В свою очередь Национальная федерация гидов Италии Federagit недавно призвала изменить часы работы Колизея, чтобы они соответствовали жаркой погоде. В заявлении федерации говорится, что "мы, как Federagit, уже несколько месяцев просим об открытии парка Колизея раньше, в 8 часов".

"Крайне важно, чтобы музеи, археологические парки и руководители культурных учреждений уделяли больше внимания и обеспечивали большую защиту тем, кто ежедневно работает на передовой",– заявили в Federagit.

Летняя жара в Европе меняет туризм

Как сообщал УНИАН, ранее в последние годы летние месяцы в популярных туристических странах Европы стали невыносимо жаркими. Это уже вынуждает туристов менять свои отпускные привычки, выбирая для отдыха более прохладные направления или же путешествуя в межсезонье.

Также летний отпуск туристам в Европе портят лесные пожары. В частности, особенно досталось Греции, Турции, Испании и Португалии. Тем временем, свежие данные показывают, что Европейский союз в этом году переживает самый мощный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений.

