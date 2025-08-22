Apple выпустила срочное обновление для своих устройств – не тяните с установкой

Владельцам iPhone, iPad и Mac необходимо в кратчайшие сроки установить актуальную версию операционной системы.

Apple выпустила срочное обновление для iPhone и других своих гаджетов, призванное устранить критическую уязвимость безопасности, которая, по данным компании, уже использовалась мошенниками.

Эксперты предупредили пользователей о необходимости обновить все свои устройства, чтобы обезопасить себя от этой проблемы, сообщает портал The Independent.

В официальном заявлении говорится, что корпорации известно о сообщениях, согласно которым "данная проблема могла быть использована в чрезвычайно сложной атаке против конкретных целевых лиц". Кто эти люди, не говорится, но такие атаки часто используются против активистов, журналистов и других лиц, чьи устройства могут представлять особый интерес для хакеров.

Обновление под номером iOS 18.6.2 весит 738 Мб и распространяется на владельцев iPhone, начиная с модели iPhone XS и более новых устройств.

Помимо обновления для iPhone, компания также выпустила аналогичное обновление для планшетов (iPadOS 18.6.2) и компьютеров (macOS Sequoia 15.6.1), которое устраняет ту же самую уязвимость. Компания рекомендует как можно скорее загрузить их.

Если ничего не изменится, презентация новых iPhone состоится 9 сентября. По слухам, все модели iPhone 17 получат новую 24-мегапиксельную селфи-камеру, а Plus-версию iPhone заменят новой супертонкой моделью.

Весна 2026 года тоже обещает быть очень богатой на устройства Apple. Стоит ждать нового "бюджетного" iPhone, первых MacBook c процессором M5 и обновление базового iPad с iPad Air.

