Венера во Льве вдохновит на смелые шаги.

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 августа 2025 года, обещает перемены в личной жизни некоторым знаков Зодиака, она ощутимо преобразится. Венера, планета любви, красоты и гармонии, сменит знак, что принесет новые эмоции и возможности для сердечных дел. В понедельник, 25 августа, Венера войдет в знак Льва, добавляя смелости, радости и уверенности в отношения. Этот период напоминает: любовь не всегда требует напряжения или постоянных усилий ‑ иногда достаточно просто присутствовать, наслаждаться моментом и уделять внимание друг другу, пишет YourTango.

Особенно важны следующие аспекты: трин Венеры с ретроградным Сатурном в Овне 26 августа и трин с ретроградным Нептуном 27 августа. Эти энергии способствуют гармонии и балансу в отношениях, позволяя почувствовать, что настоящее счастье создается не только усилиями, но и присутствием, вниманием и заботой.

Водолей

Водолеи в этот период смогут ощутить приток романтической энергии. Венера во Льве вдохновляет на смелые шаги в любви, будь то новые знакомства или углубление связи с текущим партнером. Важный совет: используйте уверенность и оптимизм, чтобы проявлять инициативу ‑ пригласить на свидание, организовать совместное мероприятие или просто открыто выразить свои чувства. Энергия Венеры также улучшает общее настроение, помогает сосредоточиться на том, что и кого вы любите. Не прячьтесь в тень ‑ сейчас важно быть замеченными и позволить себе быть любимыми за истинную сущность. Это время активного проявления себя и своих желаний.

Весы

Весам 26 августа стоит ожидать изменения в привычной динамике отношений. Трин Венеры с ретроградным Сатурном способствует гармонии и устранению внутренних блоков, которые могли мешать чувствам. Сейчас вы сможете отпустить старые страхи, связанные с прошлыми разочарованиями, и смело принимать новые возможности. Энергия недели идеально подходит для обновления существующих отношений: она приносит ясность, понимание и возможность видеть партнера без иллюзий, но с теплом и заботой. Весы смогут почувствовать легкость и открытость, осознав, что трудности прошлого больше не определяют их настоящее.

Овен

Овнам 27 августа важно обратить внимание на свои мечты и желания в любви. Венера во Льве в трине с ретроградным Нептуном поможет пересмотреть взгляды на отношения, исцелить прошлые раны и вновь поверить в возможность гармоничной связи. Это время способствует честности с собой и с партнером, позволяя построить доверительные отношения. Овнам стоит использовать этот период для осознания своих истинных потребностей и того, что необходимо для привлечения достойной любви. Вера в себя и свои мечты станет ключевым фактором, открывающим новые возможности.

Стрелец

Стрельцы смогут воспользоваться энергией Урана в Близнецах и ретроградного Нептуна 28 августа, чтобы пересмотреть старые связи и вернуть утраченное. Этот аспект даёт шанс вернуть важные отношения или найти новые пути к гармонии и радости. Энергия недели напоминает, что любовь требует гибкости, готовности меняться и открытости. Стрельцы могут ощутить второе дыхание в личной жизни ‑ возможность новых встреч, неожиданных событий и открытия сердца для настоящих чувств.

Близнецы

Для Близнецов 31 августа Луна в первой четверти в Стрельце открывает новые возможности в личной жизни. Этот день идеально подходит для действий: планирования совместного отдыха, организации романтических мероприятий или проявления инициативы в новых отношениях. Если вы одиноки, активность и целенаправленные действия помогут привлечь любовь. Луна в Стрельце акцентирует свободу и приключения, напоминая, что отношения ‑ это не только комфорт и стабильность, но и радость совместного роста и открытий. Для тех, кто уже в паре, это шанс наполнить отношения новым смыслом и эмоциями.

