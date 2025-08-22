Каллас заявила, что Путин еще менее склонен садиться за стол переговоров после саммита на Аляске, "потому что он добился того, чего хотел от этой встречи".

Саммиты на Аляске и в Вашингтоне дали российскому лидеру Владимиру Путину именно то, чего он хотел, утверждает глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, подчеркивая, что Кремль насмехается над усилиями президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине.

Как пишет Politico, Каллас считает, что усилия Трампа по прекращению войны на Украине принесли Путину крупную пропагандистскую победу.

"Очевидно, что Россия не хочет мира… Все обещания, которые Путин давал до сих пор, он не выполнил", — сказала она, добавив, что саммит на Аляске стал для Кремля пиар-джекпотом.

Каллас приветствовала усилия Трампа по достижению перемирия, однако заявила, что Путин еще менее склонен садиться за стол переговоров после Аляски, "потому что он добился того, чего хотел от этой встречи".

"Путин просто смеётся, не останавливая убийства, а, наоборот, увеличивая их количество".

Она напомнила, что Россия не до сих пор не пошла ни на одну уступку в переговорах, несмотря на то, что именно она является агрессором. При этом подчеркнула, что сосредоточение переговоров на передаче территории Украиной — это "ловушка, в которую Путин хочет нас заманить".

Каллас заявила, что союзники Украины по коалиции желающих ещё не предприняли "конкретных шагов", и им предстоит решить, какой вклад они могут внести в будущие силы сдерживания на Украине и какую форму они примут.

"Россия просто снова соберет свои силы и снова нападет, — сказала она, — поэтому мы должны убедиться, что она не сделает этого в будущем".

Война в Украине - новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что в течение ближайших двух недель мир узнает, будет ли окончание войны в Украине. Трамп не исключил, что, возможно, ему придется использовать другую тактику, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров.

В то же время СМИ и аналитики отмечают, что несмотря на саммит на Аляске, а также последующие встречи европейских лидеров в Белом доме, прогресса в прекращении войны России против Украины нет. Кремль продолжает военные атаки, тогда как правитель РФ снова демонстрирует отсутствие серьезного интереса к договоренностям.

