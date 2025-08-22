В то же время 73% украинцев верят в победу Украины.

55% украинцев согласны с утверждением о том, что они хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерива".

Противников такого мнения - 30%. Отмечается, что количество людей, готовых на мир любой ценой выросло с 2023 года. Тогда готовых к такому сценарию было 30%, тогда как противников - 53%.

В то же время абсолютное большинство украинцев, а именно - 73%, верят в победу Украины в войне против России. Тогда как 17% - не верят. В начале полномасштабного вторжения 91,5% людей верили в победу. Меньше всего верят в победу жители восточных регионов - там таких 55%. Тогда как на юге Украины таких людей 69%.

На вопрос, что из перечисленного респонденты считают главными признаками победы Украины, ответы были следующие:

Возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных - 37%

Сохранение украинской государственности - 31%

Прекращение ракетных обстрелов Украины - 30%

Освобождение украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год - 27%

Устранение Путина от власти - 23%

Об опросе

Опрос проводился методом face-to-face в период с 12 по 18 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 2002 украинца в возрасте от 18 лет на подконтрольных Украине территориях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне журналисты Reuters обнародовали требования Путина по окончанию войны в Украине. В частности он требует от Украины отказаться от Донбасса, от амбиций вступить в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска в страну. Взамен он готов остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях.

Между тем журналисты The Wall Street Journal отмечают, что попытки Трампа добиться мира в Украине зашли в тупик за четыре дня. Издание пишет, что недавний оптимизм президента США угас, и Трамп ищет новые ответы.

