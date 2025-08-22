65-летний актер Стас Боклан впервые за долгое время сбрил свою седую бороду.

Звезда сериала "Папик" Стас Боклан удивил поклонников сменой имиджа. На днях актер поделился новыми фотографиями в Instagram, на которых показался в новом образе.

Впервые за долгое время народный артист Украины решился сбрить свою седую бороду и несколько обновить прическу. Такая трансформация несомненно пошла на пользу Боклану. Новый образ заметно его освежил - 65-летний актер стал выглядеть значительно моложе своего возраста.

Поклонники засыпали звезду комплиментами:

"Станислав Владимирович, вы все молодеете! Как это у Вас получается? Загадка!", "Красавчик", "Шикарный".

Не обошли вниманием Станислава и его коллеги. В частности телеведущий Юрий Горбунов отреагировал на новые фотографии огоньками, а вот "холостяк" Тарас Цимбалюк написал актеру, что он лучший.

"Ну, говорю же, красивый", - добавил свой комментарий актер Артур Логай.

