Известная украинская актриса Ольга Сумская отмечает день рождения. 22 августа ей исполнилось 59 лет.
"Я иду по холмам родного Киева в свой новый год жизни! День рождения по традиции встречаю на гастролях по украинским городам и селам, в творческой, любимой атмосфере… Люблю этот ритм, потому что ты как будто не замечаешь быстротечности времени… Как? Что? Разве это я такая взрослая?" - поделилась артистка, опубликовав видео из Киева в Instagram.
Сумская добавила, что благодарит Бога за все, что имеет, и вспомнила о продолжающейся войне:
"Мы научились быть счастливыми и находить смыслы после бессонных ночей в укрытии, под постоянными обстрелами изуверов, несмотря ни на что, ради жизни! Радуюсь каждому дню и спасибо нашим героям, что могу быть чем-то полезной в это тяжелое для страны время! Спасибо моей семье за силу и энергию любви!".
Трогательно актрису публично поздравил ее муж - актер Виталий Борисюк. В своем Instagram он опубликовал подборку архивных фото с ней и написал:
"С днем рождения, моя любимая, мое счастье!".
