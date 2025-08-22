Актриса поделилась, как привыкла отмечать свои дни рождения.

Известная украинская актриса Ольга Сумская отмечает день рождения. 22 августа ей исполнилось 59 лет.

"Я иду по холмам родного Киева в свой новый год жизни! День рождения по традиции встречаю на гастролях по украинским городам и селам, в творческой, любимой атмосфере… Люблю этот ритм, потому что ты как будто не замечаешь быстротечности времени… Как? Что? Разве это я такая взрослая?" - поделилась артистка, опубликовав видео из Киева в Instagram.

Сумская добавила, что благодарит Бога за все, что имеет, и вспомнила о продолжающейся войне:

"Мы научились быть счастливыми и находить смыслы после бессонных ночей в укрытии, под постоянными обстрелами изуверов, несмотря ни на что, ради жизни! Радуюсь каждому дню и спасибо нашим героям, что могу быть чем-то полезной в это тяжелое для страны время! Спасибо моей семье за ​​силу и энергию любви!".

Трогательно актрису публично поздравил ее муж - актер Виталий Борисюк. В своем Instagram он опубликовал подборку архивных фото с ней и написал:

"С днем рождения, моя любимая, мое счастье!".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя 17 лет назад на редких кадрах.

