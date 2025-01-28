Украина постепенно теряет малые реки, а большие находятся в состоянии "маловодности".

Уже сейчас есть предпосылки для риска роста пожаров весной и летом. Об этом рассказала "Главкому" кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух. По ее словам, относительно лета 2025 года, пока трудно делать точные прогнозы по температуре - будет ли жарче, чем в прошлом году. Однако риск пожаров может возрасти, потому что уже сейчас наблюдаются определенные предпосылки.

"Об этом еще рано судить (о жарком лете - УНИАН). Пожарная опасность - да, может быть выше. И весной, и летом. Потому что уже сейчас есть определенные предпосылки для образования пожароопасного периода", - сказала Балабух.

Она рассказала, что определенные водоемы Украины испытывают пересыхание - страна постепенно теряет малые реки, а большие находятся в состоянии "маловодности". К этому добавляется исчезновение болот, которые ранее служили естественным источником питания для рек. Также отсутствие снежного покрова, который наполнял водоемы, усугубляет проблему. Это приводит к гидрологической засухе: снижается уровень подземных вод, высыхают колодцы. Такие явления охватывают не только южные регионы, но и северные, в частности Полесье, которое раньше отмечалось избытком влаги.

Видео дня

"Снижается уровень подземных вод, исчезает вода в колодцах. И это касается не только южных, но уже и северных регионов Украины, даже Полесья, которое еще недавно было зоной с избыточной влагой", - сказала ученый.

Она говорит, что, в частности, на юге Украины, в Николаевской и Херсонской областях, возникают не только проблемы с наличием питьевой воды, но и с ее качеством. Обеспечение водными ресурсами становится стратегическим вызовом, который требует внимания на государственном уровне. Балабух даже не исключает, что когда-то в будущем войны будут вестись не за нефть или газ, а за воду.

"Возможно, да (будут войны за воду - УНИАН). Посмотрите только, как усложняется обеспечение питьевой водой на юге Украины - та же Николаевская или Херсонская область... Там проблемы не только с наличием питьевой воды, но и с ее качеством", - констатирует ученая.

Ее также попросили прокомментировать, могут ли появиться в Украине климатические беженцы - люди, которые из-за климатических изменений вынуждены покидать свои дома. По словам Балабух, обычно это малообеспеченные слои населения, которые преимущественно не покидают пределы своей страны, например, Африки, а переселяются в другие, менее засушливые регионы, а затем возвращаются. Таким образом, в свое время сирийские беженцы "хлынули" в Европу, и теоретически могут оказаться и в Украине.

С другой стороны, умеренный климат и природные ресурсы делают Украину привлекательным местом для проживания, особенно в условиях глобальных изменений климата. Наша страна имеет все шансы стать своеобразной продовольственной житницей мира, если не будет препятствий в виде войны.

Аномальная жара в Европе угрожает населению

Как писал УНИАН, высокая температура воздуха может убить на 50% больше людей в Европе до конца века. Количество погибших от сильной жары, по прогнозам исследователей, превысит количество спасенных от мягкого холода. По словам ученых, 8 тысяч человек будут умирать ежегодно из-за "субоптимальных температур" даже при самом оптимистичном сценарии сокращения загрязнения, которое нагревает планету. Однако худший сценарий, который рассмотрели ученые, показал 80 тысяч смертей, связанных с температурой в год.

То есть, эта информация опровергает утверждение о том, что глобальное потепление является полезным для людей, ведь таким образом меньше будет смертей от холода. Исследователи прогнозируют, что количество смертей больше всего возрастет в южной Европе, в частности, вокруг Средиземноморья, которое охватывает Швейцарию, Австрию, части южной Германии и Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: