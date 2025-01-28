Зерновые культуры можно будт сажать трижды в год, а не дважды, как сейчас.

Из-за глобального потепления украинская аграрная отрасль может получить новые возможности. В частности можно будет выращивать третий урожай зерновых и высаживать субтропические культуры. Об этом в интервью "Главкому" рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух.

Сегодня украинские аграрии собирают два урожая зерновых - яровые сажают весной и озимые, которые высевают осенью. Но постепенно появляется окно для третьего урожая, говорит метеоролог.

"Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах - на месяц раньше, чем обычно. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые фермеры уже так и делают, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она поспеет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем", - отметила Балабух.

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По ее словам, если текущие тенденции потепления климата сохранятся, то уже к концу века температурный режим, например, в Харькове, может быть таким, какой есть сейчас в Крыму.

"И на условной Тернопольщине можно будет выращивать субтропические культуры. Но все же есть одна большая проблема - у нас все еще остается высоким количество вторжений холодного воздуха весной", - рассказала метеоролог.

Вместе с тем она отметила, что в этом вопросе могут помочь селекционеры, которые уже вывели новые сорта теплолюбивых растений, способных выживать в условиях украинского климата.

Впрочем то же изменение климата может привести к потере культур, которым наоборот нужен более прохладный климат.

"На картофель повышение температуры воздуха влияет очень сильно. В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечется", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия", - говорит Балабух.

По ее словам, под угрозой также находятся огурцы и капуста, которые требуют много влаги.

Климатическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, аномальное тепло в Киеве бьет рекорды три дня подряд. Накануне в столице зафиксировали сразу два новых температурных рекорда.

Также мы рассказывали, что зимнее "тепло" продержится в Украине до конца января. Уже с 1 февраля температура начнет снижаться.

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