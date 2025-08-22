Тайна тысячи змей: ученые ошарашили исследованием гремучих пресмыкающихся

Исследование ДНК более тысячи особей показало последствия инбридинга для исчезающего вида.

В штате Мичиган, США, ученые поймали и исследовали более 1000 восточных гремучих змей масасауга - единственного вида гремучих в этом регионе. Анализ ДНК, опубликованный в журнале PNAS, выявил серьезные проблемы с инбридингом, что ставит под угрозу выживание популяции.

По данным 15-летнего наблюдения, раздробленность среды обитания - дороги, фермы и жилые застройки - заставляет змей размножаться с близкими родственниками. Это привело к снижению выживаемости потомства на 13% и уменьшению общей продолжительности жизни на 12%.

"Даже одна дорога может изолировать популяции", - отмечает профессор Мичиганского университета Сара Фицпатрик.

Биологи предостерегают: если тенденция сохранится, вид, который уже находится под угрозой исчезновения, может исчезнуть совсем. При этом масасауги играют ключевую роль в природном балансе - контролируют численность грызунов.

Специалисты призывают создавать экологические коридоры, подземные переходы и восстанавливать водно-болотные угодья, чтобы сохранить генетическое разнообразие.

