Американцы представили новый самолет для флота: он может заменить знаменитый T-45 Goshawk

Тренировочный самолет, оснащенный двумя двигателями, получил название Freedom Trainer.

Аэрокосмическая компания Sierra Nevada Corporation (SNC) представила предложение для программы Undergraduate Jet Training System (UJTS) ВМС США, которая призвана найти новый тренировочный самолет для флота. Об этом сообщает Breaking Defense.

Предложенный компанией SNC двухместный самолет с двумя двигателями под названием Freedom Trainer в определенной степени базируется на разработке, которую ранее компания создала вместе с Turkish Aerospace Industries.

С тех пор SNC продолжала развивать этот проект и сейчас планирует стать главным подрядчиком программы UJTS.

"Наша цель состоит в том, чтобы улучшить эффективность и качество подготовки, одновременно уменьшив ее стоимость", - заявили в Sierra Nevada Corporation.

Предполагается, что Freedom Trainer будет иметь существенно более низкие затраты на обслуживание, чем у действующих тренировочных самолетов Военно-морских сил США. Ресурс планера в 16 000 часов устраняет потребность в неплановых программах продления срока службы.

В отличие от T-45, новый самолет не должен совершать фактической посадки на авианосец. Однако он может выполнять заходы на посадку с касанием полосы.

Потенциальные конкуренты Sierra Nevada Corporation включают Boeing, Textron, Lockheed Martin, а также малоизвестную фирму Stavatti. Таким образом, впереди у SNC сложная конкурентная борьба.

Новые самолеты американского флота

Сегодня внимание американских военных экспертов сосредоточено вокруг истребителя шестого поколения для флота, который может в будущем заменить знаменитый F/A-18E/F Super Hornet.

Ранее стало известно о сложностях с финансированием, которые поставили программу на грань существования и заставили некоторых экспертов говорить о возможном отказе от разработки самолета.

Впрочем, компании продолжают действовать в этом направлении. Недавно свое видение флотского истребителя шестого поколения представила корпорация Northrop Grumman.

