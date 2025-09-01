Погода заметно изменится в третьей декаде месяца.

В этом году сентябрь в Украине будет умеренно теплый и довольно сухой, так как осадков выпадет не очень много. Уже под конец месяца есть вероятность первых заморозков. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в третье декаде сентября погода в Украине существенно изменится. В нашу страну придет холодный воздух арктического происхождения.

По данным Кибальчича первые заморозки на почве ожидаются уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

Погода в сентябре 2025 - прогноз на месяц

Ранее о заморозках в сентябре предупредила и климатолог Вера Балабух. В комментарии Погода УНИАН она рассказала, что средняя температура в сентябре будет на 1 градус выше нормы, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

По ее данным, на юге, юго-востоке и в центральных областях сохранится преимущественно летняя погода, а вот на западе страны начнется настоящая осень. "Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат - даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", - рассказала эксперт.

Под конец сентября осенняя погода охват уже всю страну.

