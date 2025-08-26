По сравнению с прошлым или позапрошлым годом, этот сентябрь, очень вероятно, будет прохладнее.

В сентябре в южных, юго-восточных и центральных областях Украины будет сохраняться преимущественно летняя погода, в то же время на западе страны уже будет царить осень. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Отвечая на вопрос о погоде в Украине в сентябре, она отметила, что температура в этом месяце ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

"В целом, если сравнивать с прошлым годом или позапрошлым, то этот сентябрь, очень вероятно, будет более прохладный. Температура воздуха может быть очень неоднородной на территории Украины", - рассказала Балабух.

Она подчеркнула, что если в южных, юго-восточных и центральных областях будет сохраняться преимущественно летняя погода, то на западе Украины "уже будет господствовать осенняя погода и температура воздуха будет характерной для этого периода".

"Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат - даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", - рассказала эксперт.

По ее словам, в целом сентябрь будет "типичный, характерный для этого периода". "Если в предыдущие годы у нас сентябрь был все же более летним месяцем, то есть средняя за месяц температура воздуха была выше +15 градусов, и подавляющее большинство этого периода была такой, чисто летней, максимальные температуры достигали +30°...+35° даже, то в этом году все же на западе Украины очень вероятна типичная осенняя погода в этом месяце. На юге большинство этого периода вероятно будет еще летней", - отметила Балабух.

Далее температура постепенно будет снижаться и "до конца месяца осень воцарится на всей территории Украины".

