В этом году октябрь будет немного теплее, чем обычно.

Октябрь в Украине в этом году будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1° выше нормы", - прогнозируют синоптики.

Что касается осадков, то их количество ожидается таким же, как обычно. В Карпатах и горах Крыма выпадет 51-101 мм, что составляет 80-120% от нормы. На остальной территории будет 31-77 мм осадков, что также в пределах нормы.

Осень в Украине - прогноз метеоролога

Этой осенью в Украине ожидается погода теплее, чем обычно. Об этом ранее рассказала Вера Балабух, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института ГСЧС.

По ее словам, уже в сентябре возможны заморозки. Такое явление довольно типично для этого месяца, особенно в западных и северных регионах. А в высокогорье Карпат в сентябре иногда даже выпадает снег.

В то же время характерным признаком осени остаются длительные дожди, однако предсказать их интенсивность заранее пока невозможно.

Балабух подчеркнула, что в течение всей осени средняя температура воздуха будет превышать климатическую норму. Наиболее теплым прогнозируется сентябрь, но октябрь и ноябрь тоже могут оказаться более мягкими, чем обычно.

Бабье лето также ожидается. Это период, когда после заметного похолодания среднесуточные показатели снова поднимаются до +15 °С.

