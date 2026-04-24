Синоптики объявили в Харькове I уровень опасности (инфографика)

В городе с утра уже идет снег, а еще усилился ветер.

24 апреля погода в Харькове будет сложной, из-за этого синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 24 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Отметим, что в Харькове утром идет снег. По прогнозу, 24 апреля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура днем по области 5–10°, в Харькове 6–8° тепла.

25 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Ночью возможны заморозки 0–5°, днем температура повысится до 10–15° тепла.

26 апреля сохранится облачная погода. Ночью ожидается небольшой дождь, днем – дожди, местами значительные, кое-где возможны грозы. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью составит 3–8° тепла, днем 13–18°.

27 апреля будет облачно, с небольшими осадками в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западный, 9–14 м/с, с порывами 15–20 м/с. Температура ночью 1–6° тепла, днем 5–10°.

