В Харькове І уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

Жителей города и Харьковской области предупредили о ветреной погоде сегодня.

В Харькове на 14 апреля объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Также предупреждение объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 14 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Видео дня

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

14 апреля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем пройдет дождь. Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, с порывами днем до 15–20 м/с. Температура воздуха по области составит 8–13°, а в Харькове термометры покажут 10–12° днем.

15 апреля сохранится облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Ветер утихнет до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 3–8° тепла, днем 8–13°.

16 апреля будет облачно с прояснениями: ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер слабый, 3–8 м/с. Температура ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0–3°, днем воздух прогреется до 12–17°.

17 апреля также ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью 5–10° тепла, днем 13–18°.

