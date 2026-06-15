Непогода в Харькове: синоптики предупреждают об опасности 15 июня (инфографика)

Сегодня в городе ожидается гроза, а в области – еще и град со шквалами.

В Харькове сегодня, 15 июня, будет непогода. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

"Утром и днем 15 июня по городу ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, по Харьковской области сегодня будут грозы, днем местами град, шквал 15-20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

15 июня в Харьковской области ожидается переменная облачность. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Ветер 7–12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 20–25°. В Харькове сегодня утром и днем также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет 7–12 м/с. Днем воздух прогреется до 21–23°.

16 июня в Харьковской области сохранится переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 10–15°, днем 20–25°.

17 июня также будет облачно с прояснениями. В ночные и дневные часы местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер останется юго-западным со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14°, а днем составит 21–26°.

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