Новая неделя в Украине начнется с дождей

Температура по стране существенно не изменится.

В понедельник, 15 июня, погода в Украине существенно не изменится. В течение суток местами по стране пройдут дожди, возможны грозы. На западе, севере и местами в центральных областях бцдет +16°...+20°, а на юго-востоке воздух прогреется до +22°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°, дождь.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +18°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +10°, днем +18°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +10°, днем +17°, дождь.

В Тернополе 15 июня ночью +9°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, дождь, ночью +10°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем будет +20°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Виннице сегодня будет +12°...+19°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +12°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+18°, пасмурно, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +14°, днем +22°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+22°, дождь.

В Одессе 15 июня - ясно, температура ночью +18°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +27°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +24°, переменная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +20°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +15°...+24°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +27°.

15 июня - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 июня - святителя Михаила. По приметам, если погода пасмурная и дождливая, то лето будет жаким, а осень теплой.

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