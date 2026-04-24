І уровень опасности объявлен в Днепре: что происходит (инфографика)

В Днепре на сегодня, 24 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают о неблагоприятной погоде.

"24 апреля в г. Днепр ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

В связи с этим введен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

По прогнозу, сегодня в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер будет юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем по области +6°...+11°

В Днепре 24 апреля также будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +9°...+11°.

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет преобладать ветреная погода, однако количество осадков уменьшится – кратковременные дожди возможны только на востоке страны. По словам синоптика Натальи Диденко, ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–14 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с.

Температурный фон останется довольно прохладным: в ночные часы прогнозируют 2–6° тепла, а при прояснениях местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется лишь до 6–12° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: