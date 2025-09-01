В ближайшие же дни по всей стране сохранится летнее тепло.

Совсем скоро осень напомнит о себе - в Украине ожидается похолодание. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, теплая летняя погода продлится чуть больше недели, а уже ближе к 10 сентября начнется небольшое похолодание.

"На карте показано среднее отклонение температуры воздуха в Европе от многолетней нормы за период с 1 по 8 сентября. Как видим, в Украине аномалия в указанные даты будет составлять в среднем +2…+5 градусов", - пояснил эксперт.

Видео дня

В ближайшие же дни, по его прогнозу, в Украине по ночам будет +12...+18 градусов, а на юге и местами западных регионах в отдельные дни +19...+21. Днем столбики термометров покажут +26…+32 градуса, на востоке, юге и юго-западе жара усилится до +32…+37 градусов.

Погода в сентябре - когда ждать первые заморозки

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, сентябрь в Украине порадует умеренным теплом и отсутствием обильных дождей. Он будет достаточно сухим, без большого количества осадков.

Однако, как отмечает Кибальчич, погода существенно изменится в третьей декаде месяца. На территорию страны ворвётся холодный воздух арктического происхождения. По данным специалиста, это приведёт к первым осенним заморозкам на почве, которые ожидаются после 20 сентября в северных, восточных и западных регионах.

Вас также могут заинтересовать новости: