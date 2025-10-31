В Украине ожидается теплая погода с солнечными прояснениями.

В этом году ноябрь в Украине начнется со спокойной и теплой погоды. 1 и 2 ноября ожидаются солнечные прояснения, без существенных осадков. В субботу температура на севере немного снизится, но в воскресенье в большинстве областей потеплеет до +12°...+15°, а на юге и западе ожидается аж +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +14°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +18°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье -небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +4°...+12°. В воскресенье температура будет +4°...+15°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+13°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье температура составит +3°...+15°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +7°...+16°. В воскресенье +5°...+18°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +13°, переменная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье будет переменная облачность, ночью +6°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +6°, днем +12°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +14°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +5°, днем +20°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+18°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +8°...+16°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье - ясно, температура +8°...+16°.

