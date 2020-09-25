Погода на выходные: в Украину вернется летняя жара до +30°

Воскресение напомнит украинцам жаркое лето, а суббота принесет небольшое похолодание и дожди.

В Украине прогнозируют хорошую погоду на выходных / фото УНИАН

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В остальных областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается небольшой дождь и немного похолодает: +7°...+20°.

Во Львове в субботу ожидается дождь, ночью +9°, днем +21°, переменная облачность. В воскресенье похолодает до +5°…+13° и снова пойдут дожди.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +25°, без осадков, облачность с прояснениями. В воскресенье ночью +7°, днем +17°, небольшие дожди.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье снизится до +20°, возможен дождь.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье будет солнечно, +10°...+24°.

В Харькове в субботу солнечно, без осадков, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ожидается небольшой дождь и переменная облачность, +12°...+24°.

В Днепре в субботу без осадков, солнечно, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье ожидается переменная облачность с дождем, температура воздуха +9°...+23°.

В Симферополе будет ясно с переменной облачностью, +19°...+29°. В воскресенье +12°...+27°, пасмурно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура до +24°.

В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра без осадков, солнечно, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье +11°...+26°, облачно с прояснениями, без осадков.

Погода в Украине 26 сентября / фото УНИАН

Погода в Украине 27 сентября / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу небольшая облачность и ливень, температура до +18°. В воскресенье пасмурно и небольшой дождь, ночью 0°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность и ливень, ночью +7°, днем +22°. В воскресенье пасмурно, ожидается небольшой дождь, ночью +1°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность и ливень, температура до +20°. В воскресенье температура до +14°, пасмурно и небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, +18°, в воскресенье дождь усилится, температура воздуха +4°…+14°, без осадков.

В Затоке в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +26°, в воскресенье будет небольшая облачность, температура воздуха +14° …+23°.

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