Погода на выходные: в Украину вернется летняя жара до +30°
Воскресение напомнит украинцам жаркое лето, а суббота принесет небольшое похолодание и дожди.
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В остальных областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ледяные дожди и аномальное тепло: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается небольшой дождь и немного похолодает: +7°...+20°.
Во Львове в субботу ожидается дождь, ночью +9°, днем +21°, переменная облачность. В воскресенье похолодает до +5°…+13° и снова пойдут дожди.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +25°, без осадков, облачность с прояснениями. В воскресенье ночью +7°, днем +17°, небольшие дожди.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье снизится до +20°, возможен дождь.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье будет солнечно, +10°...+24°.
В Харькове в субботу солнечно, без осадков, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ожидается небольшой дождь и переменная облачность, +12°...+24°.
В Днепре в субботу без осадков, солнечно, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье ожидается переменная облачность с дождем, температура воздуха +9°...+23°.
В Симферополе будет ясно с переменной облачностью, +19°...+29°. В воскресенье +12°...+27°, пасмурно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура до +24°.
В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра без осадков, солнечно, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье +11°...+26°, облачно с прояснениями, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу небольшая облачность и ливень, температура до +18°. В воскресенье пасмурно и небольшой дождь, ночью 0°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность и ливень, ночью +7°, днем +22°. В воскресенье пасмурно, ожидается небольшой дождь, ночью +1°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу небольшая облачность и ливень, температура до +20°. В воскресенье температура до +14°, пасмурно и небольшой дождь.
В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, +18°, в воскресенье дождь усилится, температура воздуха +4°…+14°, без осадков.
В Затоке в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +26°, в воскресенье будет небольшая облачность, температура воздуха +14° …+23°.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)
- Заморозки отступили: синоптики рассказали, сколько в Украине продлится бабье лето
- Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму
- На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик
- Винница+25°... +13°
- Днепр+29°... +14°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+26°... +14°
- Кропивницкий+28°... +12°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +14°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+25°... +11°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+27°... +16°