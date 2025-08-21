Во Львовской области также будет бушевать непогода.

Во Львове на сегодня, 21 августа, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"21 августа днем грозы", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных явлениях объявили и для жителей Львовской области, где также будут греметь грозы.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, погоду на Львовщине 21 августа будет определять поле пониженного атмосферного давления. Также на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт с северо-запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10°...+15°, днем +20°...+25°. Во Львове сегодня днем столбики термометров максимально покажут +21°...+23°.

По прогнозу, в конце рабочей недели во Львове прогнозируются кратковременные грозовые дожди и значительное снижение температуры воздуха. Уже в пятницу днем будет только +16°...+21°.

