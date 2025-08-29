Наша страна окажется между цклоном и антициклоном.

После похолодания атмосфера в Украине возвращается к летнему режиму погоды. Наша страна окажется между циклоном и антициклоном, из-за чего к нам будет поступать горячий воздух из субтропиков. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, ранее похолодание в конце лета в Украине были довольно частыми, по крайней мере до 2015-2017 годов, но в последние 10 лет мы успели о них забыть. А раньше, именно в период 25-30 августа, средний температурный фон часто снижался до +11º...+14º, а ночная температура - до +6º...+8º.

"Интересно, что в те годы после таких похолоданий или начиналась ранняя осень с первыми заморозками уже с 20 сентября, или возвращалось летнее тепло до +30º в начале сентября и лето задерживалось до 24-26 сентября", - рассказал синоптик.

С сегодняшнего дня, 29 августа, атлантический циклон Ex-Erin переместится на Британские острова, а антициклон Mareike" отойдет на восток. "Между этими двумя барическими системами в Украину настроится поток хорошо разогретого воздуха из субтропиков. Произойдет погружение в полноценное лето: ночью +11º...+16º, днем +26º...+31º.

На выходных Украина будет находиться в зоне аномально теплой и спокойной погоды. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 5-6º. Ночи потеплеют до +14º...+19º, а дни станут жаркими, +27º...+32º.

Напомним, синоптик Наталья Диденко говорит, что осень в Украине также начнется с жаркой погоды. По ее данным, снижение температуры произойдет только после 7 сентября.

