По Харьковской обалсти погода также испортится.

В субботу, 25 октября, погода на Харьковщине испортится. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"25 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с, - прогнозируют синоптики.

Также утром и днем ожидается значительный дождь.

Синоптики призывают местных жителей быть внимательными и осторожными. Объявлен I уровень опасности, желтый.

25 октября на Харьковщине ожидается облачная погода с дождями, местами значительными, особенно утром и днем. Ветер будет 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10°...+15°. В Харькове сегодня также пройдут дожди, местами значительные. Ветер 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Столбики термометров покажут +12°...+14°.

26 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7°, днем 9-14° тепла.

27 октября ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем - умеренный, местами значительный. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.

28 октября прогнозируется облачная погода с дождями: ночью - значительными, днем - небольшими. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13° тепла.

