Осадки покинут западные области нашей страны.

В субботу, 25 октября, дожди в Украине продолжатся, но их станет меньше. На западе старны уже ожидаются солнечными прояснения, а мокрая и пасмурная погода ждет жителей севера, востока, а также Полтавской и Днепропетровской областей. На юге и востоке будет тепло, а на западе и севере температура снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня станет сухо и облачно с прояснениями. Температура тут снизится до +8°...+11°.

На севере Украины похолодает до +10°...+13°. Тут будет пасмурно и пройдут небольшие дожди, а ветер усилит ощущение прохлады.

Видео дня

Жителей восточных областей сегодня также ждет пасмурная и мокрая погода. Воздух тут прогреется до +11°...+16°, но пройдут дожди.

В центральной части Украины дожди ожидаются в Полтавской и Днепропетровской области. На остальной территории осадки уже будут прекращаться. Температура днем +10°...+14°.

На юге Украины столбики термометров поднимутся до +14°...+16°. Тут ожидается преимущественно пасмурная погода, но без существенных осадков.

Какой сегодня праздник - 25 октября

25 октября - Маркияна. По приметам, если утром держится мороз, то зима придет рано и будет холодной.

Вас также могут заинтересовать новости: