По Харьковской области ожидаются заморозки.

В Харьковской области на двое суток подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено на 23 и 24 октября.

"Ночью 23-24 октября по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

21 октября на Харьковщине ожидается облачная погода. Днем будет идти дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области +5...+10°. В Харькове сегодня также ожидается дождь, а столбики термометров покажут +6...+8°.

22 октября на Харьковщине будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, днем местами возможны небольшие осадки. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°, днем +5...+10°.

23 октября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер останется 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3°. Днем воздух прогреется до +9...+14°.

24 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°, на поверхности почвы заморозки 0...-3°. Днем ожидается +10...+15°.

25 октября на Харьковщине будет облачно. Ночью пройдет дождь, днем - местами небольшой дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°, днем +9...+14°.

