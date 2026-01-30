Ледяной дождь надвигается на Харьков: синоптики предупреждают о зимней непогоде

В Харьковской области объявлено предупреждение из-за сложной погоды.

В Харькове и Харьковской области сегодня, 30 января, ожидается зимняя непогода. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 30 января 2026 года по городу и области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега", - предупреждают синоптики.

Кроме того, на дорогах будет гололедица, а из-за густого тумана видимость будет падать до 200-500 метров.

Видео дня

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - обратились к горожанам синоптики и объявили I уровень опасности, желтый.

30 января в Харьковской области ожидается облачная погода. По области прогнозируются дождь, ледяной дождь, снег и мокрый снег. В дневное время возможны гололед и налипание мокрого снега, на дорогах будет скользко. Ветер 3-8 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове днем ожидается смешанная фаза осадков с переходом в ледяной дождь и мокрый снег. Температура ночью и утром около 0°, днем снизится до -4°.

31 января сохранится облачная погода. Дождь постепенно перейдет в снег, будет образовываться гололед, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 9–14 м/с. Температура в течение суток снизится до -5°...-10°.

1 февраля в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура ночью -15°...-20°, днем -12°...-17°.

