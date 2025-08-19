Президент Украины неоднократно подчеркивал, что отказ от остальных Донецкой и Луганской областей является для него красной линией.

Большая часть содержания, которое будет лежать в основе соглашения о прекращении войны в Украине, остается неясной и, скорее всего, нерешенной. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хочет заключить любое соглашение как можно скорее, Киев и его союзники намерены выиграть время, чтобы проработать детали и избежать несправедливости. Об этом пишет редактор Financial Times в Европе Бен Холл.

По его словам, на встрече с Трампом Украина и ее сторонники имели две цели:

выяснить, что именно США готовы сделать, чтобы гарантировать безопасность Украины после достижения мирного соглашения;

остановить идею о том, что Украина должна отдать России территории, которые до сих пор находятся под ее контролем, что, по мнению Трампа, является необходимым условием для заключения соглашения.

В то же время Холл считает, что сдача территорий - это российская ловушка, в которую попали Трамп и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Украинский лидер неоднократно заявлял, что отказ от остальных Донецкой и Луганской областей является для него красной линией. Вместо того, чтобы прямо столкнуться с вопросом о территории, европейские союзники Украины предпочли сосредоточиться на гарантиях безопасности, воспользовавшись позитивными заявлениями Трампа и его чиновников о том, что США все-таки могут принять участие", - напомнил автор материала.

В свою очередь во время встречи в понедельник предложение Трампа было более размытым, считает Холл. Тогда он подчеркнул, что США предоставят "значительную помощь" и "координацию" странам Европы, а не непосредственно Украине. Поэтому, по словам редактора FT, остается надеяться, что в частном разговоре с европейскими лидерами президент США четче высказался о том, что готова сделать его страна.

"Территориальные уступки и гарантии безопасности - это две стороны одной медали. Россия каким-то образом убедила Трампа, что ее максималистские территориальные требования, которые Украина не может принять, являются единственной основой для сделки. Украина и европейцы должны сделать то же самое с гарантиями безопасности. Судя по результатам понедельника, им еще многое нужно сделать", - подытожил автор публикации.

Вопрос окончания войны в Украине - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как заставить Россию пойти на уступки по Украине. В частности он призвал "усилить санкции" против РФ, если переговоры по окончанию войны в Украине провалятся.

"Если этот процесс будет отклонен, мы все согласны с тем, что нужно усилить санкции и, в любом случае, занять позицию, которая будет оказывать большее давление на российскую сторону", - подчеркнул французский лидер.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне. По его словам, членство Украины в НАТО не обсуждается, однако обсуждается вопрос о гарантиях безопасности вроде "статьи 5".

"Ситуация следующая: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО... заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО", - подчеркнул Рютте.

