Самая высокая температура ожидается на юге - до +8°.

Во вторник, 16 декабря, погода в Украине продолжит улучшаться. Осадков уже не ожидается, только на востоке страны останется сплошная облачность. На остальной территории будет облачно, но с прояснениями. Температура повысится до +3°...+7°, на юге - местами до +8°. На востоке будет прохладнее всего, 0°...+3°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 16 декабря ночью будет -2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 16 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем 0°.

16 декабря - какой праздник, приметы погоды

16 декабря - святого пророка Аггея. По приметам, если день холодный, то и зима будет холодной.

Вас также могут заинтересовать новости: