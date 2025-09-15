Неделя в Украине начнется теплой, практически летней погоды, но не по всей стране. На западе сегодня температура снизится до +17°...+21° и во многих областях пройдут дожди. На остальной территории будет сухо, ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до комфортных +20°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +19°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.
- В Ривне сегодня ожидается переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.
- В Тернополе 15 сентября ночью будет +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +12°, днем +20°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.
- В Виннице сегодня будет +10°...+22°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°.
- В Одессе 15 сентября - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +12°...+26°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +9°, днем +25°.
- В Северодонецке - практически безоблано, температура ночью +8°, днем +25°.
15 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды
15 сентября - день Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.