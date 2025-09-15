В большинстве областей сохранится спокойная практически летняя погода.

Неделя в Украине начнется теплой, практически летней погоды, но не по всей стране. На западе сегодня температура снизится до +17°...+21° и во многих областях пройдут дожди. На остальной территории будет сухо, ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до комфортных +20°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Тернополе 15 сентября ночью будет +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +12°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +10°...+22°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 15 сентября - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +12°...+26°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблано, температура ночью +8°, днем +25°.

15 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 сентября - день Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

