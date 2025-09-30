Сегодня, 30 сентября, на Земле есть вероятность небольшой магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По данным ученых, скорость солнечного ветра пока несколько повышена по сравнению с фоновыми уровнями из-за слабого влияния корональной дыры. Из-за этого в течение дня ожидаются эпизодические активные периоды, а также есть вероятность кратковременной магнитной бури уровня G1.
Ожидается, что влияние корональной дыры уменьшится в течение 1 октября, и геомагнитная активность будет спокойна в течение ближайших дней.
Магнитные бури - как защитить организм
Во время магнитных бурь важно соблюдать режим дня: ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм был устойчив к нагрузкам. Также рекомендуется пить больше чистой воды. В рационе следует отдавать предпочтение лёгкой пище: овощам, фруктам, крупам, избегая переедания и жирных блюд. Полезно ограничить кофе и алкоголь, которые усиливают нагрузку на сердце и нервную систему.
Лёгкая физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогают снять напряжение и улучшить кровообращение. Также рекомендуют избегать сильных стрессов и перегрузок. Людям с хроническими болезнями стоит заранее проконсультироваться с врачом и иметь под рукой необходимые лекарства.