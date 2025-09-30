Шторм будет уровня G1 - слабая магнитная буря. Но она все равно может оказать влияние на особо метеочувствительных людей.

Сегодня, 30 сентября, на Земле есть вероятность небольшой магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра пока несколько повышена по сравнению с фоновыми уровнями из-за слабого влияния корональной дыры. Из-за этого в течение дня ожидаются эпизодические активные периоды, а также есть вероятность кратковременной магнитной бури уровня G1.

Ожидается, что влияние корональной дыры уменьшится в течение 1 октября, и геомагнитная активность будет спокойна в течение ближайших дней.

Видео дня

Магнитные бури - как защитить организм

Во время магнитных бурь важно соблюдать режим дня: ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм был устойчив к нагрузкам. Также рекомендуется пить больше чистой воды. В рационе следует отдавать предпочтение лёгкой пище: овощам, фруктам, крупам, избегая переедания и жирных блюд. Полезно ограничить кофе и алкоголь, которые усиливают нагрузку на сердце и нервную систему.

Лёгкая физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогают снять напряжение и улучшить кровообращение. Также рекомендуют избегать сильных стрессов и перегрузок. Людям с хроническими болезнями стоит заранее проконсультироваться с врачом и иметь под рукой необходимые лекарства.

Вас также могут заинтересовать новости: