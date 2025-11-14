Новых сильных вспышек на Солнце пока не фиксируют.

Мощная магнитная буря, которая в последние дни накрыла Землю, уже прекращается. Даже сегодня, 14 ноября, уже не ожидается сильного шторма. об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным специалистов, параметры солнечного ветра все еще остаются повышенными из-за воздействия трёх недавних корональных выбросов массы.

Скорость солнечного ветра должна начать снижаться в течение 14 и 15 ноября, что приведет к возвращению к более стабильной геомагнитной ситуации.

Мощная магнитная буря 12 ноября - что известно

За последние дни на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек с выбросом корональной массы. Все они были направлены на нашу планету и ударили по Земле с наибольшей силой 12 ноября. По предварительным прогнозм, это была самая сильная магнитная буря в этом году.

Во время это магнитной бури зафиксированы сбои в радиосвязи в Африке и Европе.

Ранее в этой же области Солнца произошла серия вспышек 9 и 10 ноября, которые также ударили по нашей планете и вызвали яркий полярные сияния в США, Канаде и многих европейских странах.

