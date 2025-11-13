Предварительные прогнозы показывают, что скоро магнитная буря должна закончиться.

Сегодня, 13 ноября, на Земле ожидается экстремальная магнитная буря. Об опасности предупреждает Британская геологическая служба.

Ожидается высокая геомагнитная активность, связанная с серией мощных выбросов корональной массы, которые произошли на Солнце 9, 10 и 11 ноября.

По данным космических наблюдений, прошлой ночью геомагнитное поле усилилось до уровня G4 (сильная буря) после прибытия двух выбросов. Кроме того, 11 ноября на Солнце произошла вспышка класса X5.1, которая вызвала ещё один быстрый выброс. Он достигнет нашей планеты как раз сегодня.

Видео дня

Как сообщается, из-за уже усиленного солнечного ветра и нестабильного магнитного поля возможны повторные всплески активности до уровня G5 (экстремальная магнитная буря). В течение суток также ожидаются бури уровня G3-G4.

Остаточные эффекты этих событий сохранятся и после 13 ноября, хотя их сила будет постепенно снижаться.

Метеозависимым людям в этот период рекомендуется ограничить физические нагрузки, избегать стресса и больше отдыхать.

Вспышки на Солнце - что известно

11 ноября на Солнце произошла вспышка класса X5.1 - самая сильная в этом году на данный момент. Эта вспышка стала причиной сбоев радиосвязи в Африке и Европе на освещённой стороне Земли.

Астрономы отмечают, что в том же регионе Солнца 9 и 10 ноября уже происходили мощные вспышки с выбросами корональной массы, которые достигли Земли и вызвали появление полярных сияний в разных странах.

Извержение 11 ноября сопровождалось выбросом рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что привело к ионизации верхних шаров атмосферы и временному ухудшению радиосигнала.

Вас также могут заинтересовать новости: