Астронавты на космической станции видят 16 восходов солнца в сутки, и все их игнорируют

Кажется, что из-за постоянной смены дня и ночи каждые 1,5 часа можно легко потерять счет времени.

Международная космическая станция движется достаточно быстро, чтобы ее экипаж за один день заставал шестнадцать восходов и шестнадцать закатов. На высоте примерно 400 километров она перемещается со скоростью около 28 000 километров в час, что соответствует одному полному витку вокруг Земли примерно каждые девяносто минут.

NASA оценивает это в шестнадцать орбит, а также шестнадцать восходов и закатов за двадцать четыре часа. Эта цифра появляется почти во всем, что пишется о жизни на орбите, обычно в качестве любопытного факта. Она точна. Но это также один из наиболее часто неправильно понимаемых фактов о станции, поскольку эти шестнадцать восходов происходят за окнами, а не на часах экипажа, пишет Space Daily.

Орбитальный период не является причудой конструкции станции. Он обусловлен тем, на какой высоте она летает. Для любого объекта, вращающегося вокруг Земли, скорость, необходимая для того, чтобы оставаться на орбите, и время, затрачиваемое на один круг, определяются высотой. Более низкие орбиты быстрее. Более высокие – медленнее.

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Почему девяносто минут

Спутнику на геостационарной орбите, находящемуся на высоте около 36 000 километров, требуются полные двадцать четыре часа, чтобы сделать круг, поэтому он кажется зависшим над одной точкой на земле.

Станция находится гораздо ниже, поэтому ей приходится двигаться намного быстрее, чтобы удерживаться на высоте, и в результате она совершает витки гораздо чаще. На ее высоте этот период составляет от девяноста до девяноста трех минут; Европейское космическое агентство указывает скорость 28 800 километров в час и девяностодвухминутную орбиту.

Если использовать более точную цифру – около девяноста двух-девяноста трех минут, – то арифметика дает результат ближе к пятнадцати с половиной орбитам в день. Общедоступная версия округлена до шестнадцати. Каждая орбита переносит станцию с освещенной солнцем стороны планеты в тень Земли и обратно, и этот переход как раз и является источником восходов и закатов.

Что упускается из виду в этой цифре

Название "шестнадцать восходов" создает впечатление, будто экипаж проживает шестнадцать коротких дней. Это не так. Каждый восход длится всего секунды, а полный переход от дневного света к темноте и обратно занимает одну девяностоминутную орбиту, а не сутки.

Этот подсчет также является скорее средним значением, а не постоянной величиной. В периоды высоких углов бета, когда угол между орбитой и Солнцем поднимается выше 70 градусов, станция может днями вообще не заходить в тень Земли, и орбитальные закаты временно прекращаются.

Команда Альфа-магнитного спектрометра, чей прибор установлен на станции, отмечает, что это происходит примерно в течение недели каждое лето и зиму. Таким образом, цифра шестнадцать описывает вид из купола – иллюминаторного наблюдательного модуля станции. Она не описывает то, как организовано время на борту.

Как экипаж на самом деле отсчитывает время

Не имея возможности использовать подсказки Солнца, станция живет по одним часам. Эти часы настроены на Всемирное координированное время, также известное как GMT, выбранное в качестве нейтральной промежуточной точки между американским и российским центрами управления.

День экипажа длится обычные двадцать четыре часа: запланированный подъем, рабочий день, состоящий из экспериментов и технического обслуживания, приемы пищи, физические упражнения и период сна продолжительностью около восьми с половиной часов. Соблюдение такого графика требует инженерных усилий.

NASA оснастило станцию регулируемым светодиодным освещением, призванным поддерживать цикл сна экипажа, меняя яркость и цвет в течение дня. Члены экипажа спят в индивидуальных каютах размером примерно с телефонную будку, где можно полностью отключить свет, а маски для глаз и беруши являются стандартным снаряжением.

Цель всего этого – подать сигнал дня и ночи, который планета внизу больше не предоставляет по какому-либо графику, пригодному для использования организмом.

На что все еще настроен организм

Человеческий сон, бдительность, выработка гормонов и температура тела настроены на протяжении очень долгого периода эволюции на один оборот одной планеты. Станция убирает это вращение в качестве ориентира и заменяет его искусственным.

Шестнадцать восходов – это видимый признак несоответствия: планета продолжает предлагать свой старый сигнал слишком часто, чтобы от него была какая-то польза, и экипажу приходится игнорировать его и вместо этого жить по собственному времени.

Повторяемый факт – это количество восходов. Более тихий факт заключается в том, что экипаж удерживает свой график, полностью игнорируя их все.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые сделали неожиданное открытие о самой сухой пустыне Земли, там климат как на Марсе.

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