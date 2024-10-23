Климатическое явление, связанное с повышением температуры воды в Тихом океане, не является сугубо современным феноменом.

Эль-Ниньо, климатическое явление, связанное с огромным пятном теплой воды в Тихом океане, которое нарушает глобальные погодные условия, не является сугубо современным феноменом. Об этом говорится в материале Interesting Ingeneering.

Так, новое исследование под руководством исследователей Университета Дьюка доказывает, что это колебание, вместе с его холодным аналогом Ла-Ниньйя, происходило по меньшей мере 250 миллионов лет.

"Удивительно, но эти колебания климата в прошлом были даже сильнее, чем то, что мы чувствуем сегодня, - факт, который рассказывает нам о динамике древних климатов и то, как они могли бы повлиять на наше понимание будущих климатических изменений", - пишет издание.

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Отмечается, что новое исследование позволяет взглянуть на то, как эти колебания температуры функционировали в мире, где континенты были расположены по-разному, с очень разными экологическими условиями.

"В каждом эксперименте мы видим активное южное колебание Эль-Ниньо, и оно почти сильнее, чем то, что мы имеем сейчас. несколько сильнее, несколько немного сильнее", - рассказывает Шинен Ху, доцент кафедры климатической динамики Николасской школы окружающей среды Университета Дьюка.

Чтобы выявить это давнее поведение климата, исследователи использовали те же инструменты моделирования климата, которые использовала Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) для прогнозирования будущих изменений климата. Однако вместо того, чтобы прогнозировать наперед, команда изменила модель, рассматривая периоды вплоть до 250 миллионов лет назад, сообщил исследователь:

"Иногда в прошлом солнечная радиация, достигавшая Земли, была примерно на 2% ниже, чем сегодня, но СО2, нагревающий планету, был намного больше, что делало атмосферу и океаны намного теплее, чем сейчас".

Например, в течение мезозойского периода, примерно 250 миллионов лет назад, Южная Америка была частью суперконтинента Пангея, а колебания происходили в массивном Панталасском океане. Несмотря на эти большие географические различия, моделирование все же выявило активные колебания Эль-Ниньо в эту эпоху.

Кроме того, по мнению ученых, интенсивность Эль-Ниньо определяют два основных фактора: термическая структура океана и то, что называют "атмосферным шумом" - изменчивость приземных ветров.

"Помимо тепловой структуры океана, нам также нужно обратить внимание на атмосферный шум и понять, как эти ветры будут меняться", - подчеркнул Ху.

Он сравнил это взаимодействие с маятником: подобно тому, как маятнику можно дать случайный толчок, поверхностный ветер может действовать как "толчок", который усиливает естественные колебания температуры океана. Понимание таких древних климатических моделей может дать ценную информацию о том, как работает климатическая система Земли. Прошлое содержит важные подсказки, которые могут повысить надежность климатических прогнозов в будущем, говорит ученый:

"Если мы хотим иметь более надежную проекцию будущего, нам нужно сначала понять прошлый климат".

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