Сейчас ученые устанавливают причину смерти такой рыбы.

На поверхности Тихого океана у побережья Сан-Диего нашли загадочную глубоководную рыбу, которая поставила ученых в тупик. Морские эксперты говорят, что это существо, напоминающее змею, было вынесено на берег для изучения, пишет The Independent.

В сообщении Института океанографии Скриппса говорится о том, что серебристую рыбу-веслоноса длиной 3,6 метра нашла группа любителей подводного плавания и каякеров в бухте Ла-Хойя.

Эксперт института Бен Фрейбл говорит, что это лишь 20-й случай, когда рыба-веслонос выбрасывается на берег Калифорнии с 1901 года. В Скриппсе отметили, что рыба-веслонос, которую иногда называют "рыбой судного дня", имеет мифическую репутацию предсказателя стихийных бедствий или землетрясений, хотя никакой связи не доказано.

В то же время в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований отметили, что рыба-веслонос может вырастать длиннее 6 метров и обычно жить в глубокой части океана, которая называется мезопелагической зоной, куда не попадает свет.

"Пловцы принесли рыбу-веслоноса из бухты Ла-Хойя на берег на доске для гребли. Затем ее положили на кузов пикапа. Ученые из Юго-западного рыбохозяйственного научного центра NOAA и Скриппса запланировали на пятницу вскрытие, чтобы попытаться определить причину смерти", - рассказали в издании.

В The Independent отметили, что в 2013 году, когда две рыбы-веслоноги выбросило на калифорнийские пляжи, ученые заявили, что они могли погибнуть в результате сейсмической активности под морским дном, которая происходит за несколько дней или недель до землетрясения.

"Теоретически это возможно, потому что во время землетрясения в горных породах повышается давление, что может привести к возникновению электростатических зарядов, которые вызывают выброс электрически заряженных ионов в воду. Это может привести к образованию перекиси водорода, которая является токсичным соединением. Заряженные ионы могут также окислять органические вещества, что может либо убить рыбу, либо заставить её покинуть глубины океана и подняться на поверхность", - объяснила преподаватель биологии животных в Университете Англии Раскина в Кембридже Рэйчел Грант.

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Ранее ученые предупредили об опасности из-за таяния мерзлоты в Арктике. По словам ученых, это потенциально может повлиять на пищевую цепь и общины, которые от нее зависят.

"В Арктике может существовать гигантская ртутная бомба, которая ждет взрыва", - пояснил профессор наук о Земле и экологических исследований в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайфского университета США Джош Вест.

Также сообщалось, что ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул". В частности проблема ощущается у побережья обеих Америк, где пролегают крупные морские маршруты наркотрафика, поэтому иногда пачки с кокаином находят на пляжах, следовательно, есть вероятность, что некоторые из них могли повредиться и загрязнить своим содержимым воду.

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