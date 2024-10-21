Достижение может проложить путь к открытию новой физики.

Исследователи из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук установили новый мировой рекорд, создав магнитное поле, в 800 000 раз сильнее, чем у Земли. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что резистивный магнит создает устойчивое магнитное поле в 42,02 Тесла, превзойдя таким образом предыдущее достижение в 41,4 тесла, установленное учеными в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США в 2017 году.

Подобные резистивные магниты помогают ученым изучать особые свойства современных материалов. В частности, они позволяют исследовать сверхпроводники - вещества, которые могут проводить электричество без нагрева при очень низких температурах. Также с их помощью можно наблюдать новые физические явления и изменять состояние вещества.

Видео дня

По словам Йоахима Возницы, физика из Дрезденской лаборатории высокого магнитного поля в Германии, рекордный магнит в Китае закладывает основу для разработки надежных магнитов, способных выдерживать даже более сильные магнитные поля. Это достижение может "проложить путь исследователям к открытию новой физики".

В то же время такой магнит имеет и недостаток - значительное энергопотребление, что делает его дорогим в эксплуатации. Например, резистивный магнит SHMFF требовал 32,3 мегаватт электроэнергии, чтобы достичь своего рекордного поля, что требовало сильного научного обоснования для использования такого ресурса. Так, для установления рекорда потребовалось 32,3 МВт электроэнергии. Поэтому сейчас идет разработка гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшими затратами энергии.

"Проблема высокого энергопотребления стимулирует разработку гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшей энергией. ... Хотя ожидается, что эти новые магниты будут дешевле в эксплуатации, чем резистивные магниты, они также имеют свои проблемы, такие как более высокая стоимость строительства и сложные системы охлаждения", - говорится в материале.

Последние новости науки

Недавно археологи нашли древние поселения в Англии. Древнейшим находкам 6000 лет, они относятся к эпохе неолита и бронзового века.

Также УНИАН сообщал, что ученые назвали историческое время, когда люди научились разговаривать. До появления полноценного языка предки людей пользовались только эмоциональными возгласами, которые не имели смысла вне контекста конкретной ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: