Климатолог также рассказал о влиянии температурных изменений на Украину.

Из-за изменения климата на планете в будущем люди могут начать перемещаться в те регионы, где будут более благоприятные условия для жизни. Такое мнение высказал кандидат географических наук Денис Пишняк, который возглавляет отдел физики атмосферы и геокосмоса в Национальном научном антарктическом центре в интервью "Главкому".

Когда журналист спросил его, будут ли в будущем войны за воду, он ответил:

"Я скептически отношусь к версиям того, за что будут вестись войны будущего. Относительно очистки и опреснения воды - да, человечество изобрело достаточно технологий. Хотя не исключено, что люди начнут перемещаться в те регионы, где в целом более благоприятные условия для жизни. То есть борьба может вестись за те участки суши, где уже есть пригодная для питья вода и лучшая экологическая ситуация. А это, в свою очередь, приведет к своеобразной климатической миграции". Видео дня

По его словам, повышение температуры и увеличение массы воды приводит к усилению испарения, поэтому воды в атмосфере становится все больше.

"Это провоцирует мощные ливни, перемещение атмосферных фронтов, возникновение ураганов и тому подобное. Даже пресная вода, которая проливается на землю, - это не чистая питьевая она, а загрязненная от эрозии почв, а также различными химическими соединениями", - объяснил Пишняк.

Климатолог также прокомментировал влияние температурных изменений на Украину. Он отметил, что для страны источником дохода является сельское хозяйство, однако из-за увеличения температуры воздуха может повыситься риск усиления засухи.

"...А это влечет за собой проблемы с чистой питьевой водой, да и вообще проблемы с водой в широком смысле. Чтобы ее решить, в Украине уже сейчас начинают интенсивно использовать подземные воды для орошения. Делают скважины со всеми сопутствующими последствиями - пересыханием рек, озер и колодцев...", - подчеркнул ученый.

Однако Пишняк считает, что на Земле не стоит ожидать апокалипсиса из-за повышения температуры. По его словам, жители планеты не погибнут, но часть из них все же будет иметь сложности с выживанием.

"Это может сказаться усилением демографических проблем, и, как я уже говорил, возможным перемещением народов из одних регионов в другие", - добавил климатолог.

Глобальное потепление - последние новости

Также Денис Пишняк рассказал, исчезнут ли в Украине снежные зимы и прохладное лето из-за глобального потепления. В частности он не согласен с тем мнением, что уже через несколько лет украинцы будут с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года, когда было "всего" под 40 градусов.

"Это какое-то апокалиптическое видение. Природные колебания имеют довольно большой диапазон, и именно по этой причине они мешают ученым видеть правдивые климатические тенденции. Ближайшие годы могут быть жаркими, а потом несколько следующих - прохладными, и так это все будет колебаться туда-сюда еще неоднократно", - заверил ученый.

Также ученый отметил, что глобальное потепление в мире продолжается уже более 100 лет, поэтому оно совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации. По его словам, именно на рубеже XIX и ХХ века в атмосферу начали попадать значительные объемы вредных выбросов.

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