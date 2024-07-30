Тренд на глобальное потепление климата продолжается уже более 100 лет, он совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.
По его словам, довольно условной датой старта климатических изменений можно считать 1850 год.
"Температурные колебания именно тогда не сыграли значительной роли, в отличие от примерно 1900 года, когда кривая температуры действительно резко пошла вверх. Свою роль сыграл демографический фактор: в 1880-1890 годах начинается рост населения, продолжается индустриализация, которую сопровождает массовое использование полезных ископаемых, в частности, угля", - рассказывает ученый.
Пишняк отметил, что именно на рубеже XIX и ХХ века в атмосферу начинают попадать значительные объемы вредных выбросов. И дело не только в угле, но и в других загрязнителях, которые влияют на образование облаков и, как следствие, на температурный режим планеты.
"Если говорить о парниковых газах, то на первом месте, конечно, - углекислый газ, но также метан и озон. Свою роль играет чрезмерное образование водяного пара, потому что сам по себе водяной пар уже создает парниковый эффект, а дальше он еще и конденсируется в облака. А облачный покров имеет неоднозначное и нелинейное влияние на радиационные процессы (поступление солнечного тепла - УНИАН) на поверхности планеты. Также облакообразование очень зависит от примесей аэрозолей в воздухе, наличия сажи и кислот, и этот процесс до сих пор остается не изученным до конца", - рассказал ученый.
Климатические проблемы на планете
Как писал УНИАН, 22 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, которая отслеживает подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура воздуха у поверхности поднялась до +17,15 по Цельсию.
Также мы рассказывали, что изменение климата приводит и к изменению характера осадков по всему миру. В частности, тайфуны и другие тропические штормы на планете могут стать еще сильнее. По мнению ученых, усиление тропических штормов является частью более широкого феномена экстремальных погодных условий, вызванных повышением температуры.